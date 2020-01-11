Сердцу не прикажешь! Победительница «Битвы экстрасенсов» бросит мужа ради Шепса

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Муж и двое детей, похоже, не помешают Виктории Райдос встречаться с Александром.

В Сети давно поговаривали о романе двух победителей «Битвы экстрасенсов» Виктории Райдос и Александра Шепса. После неудачных отношений с ведьмой Мэрилин Керро медиум нашел утешение у своей же коллеги, с которой, видимо, стал по-настоящему близок.

Ещё во время романа Александра Шепса с Мэрилин, Керро сильно ревновала своего возлюбленного к Виктории. Более того, во время съемок «Экстрасенсы ведут расследование» рыжеволосая красавица пытались запретить Шепсу проходить испытание вместе с Райдос, а после и вовсе заявила, что будет сниматься вместе с Александром. Тогда Виктория лишь посмеялась над ревнивой ведьмой из Эстонии. Однако, похоже, Мэрилин была права в своих чувствах. Когда уже тогда видела связь между своим бойфрендом и Райдос.

После расставания с Керро Шепс стал больше времени проводить с Викторий и поклонники начали подозревать роман между экстрасенсами. Видимо, влюбленным не помешала даже разница в возрасте в 10 лет. Не исключено, что Райдос даже бросит законного мужа бросит мужа Василия и двоих детей ради счастья с Шепсом, ведь сердцу не прикажешь. Но как на самом деле сложатся отношения звездных экстрасенсов покажет лишь время.