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В попытках избавить малышей от ссор, Ксения могла решиться на этот поступок.

Ксения Бородина с семьей отдыхает в солнечном Тайланде. Не так давно к ведущей присоединилась и ее мама, Инна Булатовна. Причины появления ее на отдыхе дочери неизвестны. Похоже, Ксения пригласила маму, чтобы передать детей, а выложив публикацию в микроблог как бы намекнула, что дети будут в комфорте с бабушкой. Получается, Бородина «спихнет» детей на мать, пока разводится с Курбаном Омаровым, чтобы малыши не видели возможных скандалов и непростого бракоразводного процесса. Ведь в последнее время все чаще стали появляться слухи о проблемах в паре. По мнению многих интернет-пользователей, Бородина попросту устала быть главой семейства и всех обеспечивать, пока Курбан бездельничает.

По информации из открытых источников, бизнес Омарова давно аннулирован, «Зина» и сам признавал, что в настоящее время не способен обеспечить семью. А успешная и востребованная Бородина, похоже, устала вкалывать на работе, пока муж выкладывает фотографии в Insagram и пытается развить свой микроблог ради прибыли. Стоит отметить, что в блоге Курбана совсем не много совместных фотографий с Ксенией. Видимо, ему даже фотографироваться с супругой неохота.