Слепакова «пинком» под зад? Откровенный танец Ходченковой «рассекретил» отношения Светы и Сергея Безрукова

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Актер Безруков, похоже, опять не смог пройти мимо молоденькой актрисы. На этот раз его «жертвой любви» стала Светлана Ходченкова, которая совсем недавно бросила продюсера Семена Слепакова.

Актриса Светлана Ходченкова в своей соцсети опубликовала слишком откровенную фотографию, где она полураздетая танцует приватный танец, находясь на пилоне. На ее снимок очень жарко отреагировал женатый Сергей Безруков: «Ого?!». Ранее сообщалось, что Светлана и Семен Слепаков вышли в свет, как пара, дело шло к свадьбе. Они даже познакомили друг друга со своими родителями, но за последний месяц в их жизни произошла драма. Семен не смог найти достойных проектов для актрисы, как продюсер и она безжалостно от него ушла, можно сказать: Слепакова пинком под зад отправила во восвояси…Теперь ее предметом обожания стал глубоко женатый сердцеед и главный Казанова российской киноиндустрии Сергей Безруков.

Стоит отметить, что ранее Сергея уличали в романе с Анной Снаткиной, Анной Большовой, Татьяной Арнтгольц и некоторыми молоденькими актрисами второстепенных ролей. Сергей обещал девушкам «шикарную карьеру в кино», а потом возвращался к жене, оставляя их практически ни с чем. Ирина Безрукова всегда прощала своего мужа и за 20 лет брака ни разу не дала понять, что устала от измен. Но в 2016 году Сергей встретил новую возлюбленную Анну Маттисон и развелся с Ирой, женившись на Анне. Ну, а сейчас Светлана, похоже, тоже «повелась» на его красивые слова. Поговаривают, Безруков пообещал Свете главную роль в новом российском триллере, где он станет по сюжету ее мужчиной.

Ходченкова в свои 36 лет так и не стала мамой, развелась и кроме карьеры больше ни о чем не мечтала.

Ее главной целью всегда оставалась сцена и только главные роли, большие гонорары и признание народа. Поэтому у Светы и не сложились длительные любовные отношения с менее удачливым Слепаковым. Семен часто и периодично, после неудач в своих проектах впадает в глубокую депрессию и становится затворником, его видят на светских тусовках «сильно трезвым».

Ну, а Сергей продолжает «подкат» к одной из красивых актрис России, «лайкает» ее только полуобнаженные снимки, оставляет романтические комментарии, и по видимому «поедает глазами» ее красивое спортивное тело. Ну, а последняя публикация ввела женатого Безрукова в гипноз — актер явно «потек». Вот так откровенный танец Ходченковой «рассекретил» отношения Светы и Сергея Безрукова. Фанаты Светы Ходченковой спрашивают: А молодая супруга Анна Маттисон не против?