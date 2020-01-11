Позорит весь род или почему мать Собчак пытается разрушить союз дочери с Богомоловым?

Сегодня, 05:00

Своенравная Людмила Борисовна, видимо, слишком сильно зациклена на воспитании своей взрослой дочери.

Скандальная свадьба Богомолова и Собчак «прогремела» на всю страну и даже мать Собчак «соблаговолила» посетить данное мероприятие. Но уже тогда на лице Людмилы можно было увидеть нотки недовольства. Избранник Ксении славится своими скандальными спектаклями, где на сцену выходят даже голые мужчины. Какого российскому сенатору и политическому деятелю иметь в родственниках таких неординарных личностей? Возможно, именно поэтому мать Собчак пытается разрушить союз дочери с Константином.

Получается, что Богомолов позорит весь род Собчак. Влиятельные и высокопоставленные люди семьи Ксении, очевидно, не принимают Костю в свой круг. Это доказывается хотя бы тем, что Людмила Анатольевна не стремится проводить отдых в компании Ксюши с мужем, предпочитая «отсиживаться» дома. Женщина славится своим нравом, а в последнее время Богомолов то и дело показывает свое отвращение к Собчак. Почему еще теща так избегает общения с зятем? Не исключено, что всему виной позорные выходки Константина, которые нередко заканчиваются «разборками» с полицией.

Как бы то ни было, отношения с мамой у Ксении «не клеились» с самого детства. Ранее стало известно, что Анатолий Собчак не является биологическим отцом телеведущей. «Тирания» матери, навалившаяся на Ксюшу и новости о настоящем отце, видимо, вскоре доведут телеведущую до депрессии или «краха» карьеры.