Браку пришел конец… Шкулева не дает Малахову видеться с сыном из-за любовницы?

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Наталья, видимо, устала делить мужа с другой женщиной.

В Сети недавно появились слухи о супружеской неверности одного из самых топовых ведущих страны Андрея Малахова. СМИ уличили звездного мужчину за флиртом со своим стоматологом, к которому Малахов якобы неровно дышит. Видимо, любвеобильного мужа устала терпеть и Наталья Шкулева.

Андрей Малахов является активным пользователем социальной сети Instagram, однако теперь ведущий программы «Прямой эфир» совсем перестал публиковать домашние снимки вместе с своим единственным маленьким сыном Александром. Складывается впечатление, что на фоне слухов о супружеской измене, законная жена Андрея просто не дает ему видеться с мальчиком, ведь из-за возможной любовницы рушится вся звездная семья. 39-летняя Наталья Шкулева, которая предпочитает всегда оставаться в тени звездного мужа, видимо, не намерена терпеть разлучницу, о которой даже стали писать в СМИ.

Похоже, браку Малахова пришел конец, если слухи окажутся на самом деле правдивыми и у ведущего есть любовница-стоматолог по имени Альбина. Напомним, что ранее Малахову в прессе приписывали кратковременную интрижку с писательницей Вероникой Белоцерковской. Как известно, дыма без огня не бывает, а потому, видимо, Шкулева решила заняться воспитанием мужа и на время ограничила его общение с сыном.