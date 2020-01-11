«Он ненавидит!» - Асмус объяснила отсутствие Харламова в своей жизни

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Кристина расстроена нежеланием мужа фотографироваться для Instagram.

Кристина Асмус записала видеоролик поклонникам и объяснила отсутствие Гарика Харламова в своей жизни. По словам Кристины, в отсутствии совместных фотографии в микроблоге виноват юморист, который твердо отказывается сниматься с супругой.

«Со мной он ненавидит фотографироваться. Я спрашивала, почему такая несправедливость…», — обиженно поделилась Асмус с подписчиками. Но в то же время актриса отметила, что со своими фанатами Харламов готов сфотографироваться в любое время. Логично, что Кристине непросто эмоционально принять отказ мужа фотографироваться, пока в Сети то и дело появляются снимки Гарика даже с молодыми и привлекательными поклонницами.

Похоже, что Харламов попросту не хочет афишировать личную жизнь, ведь и без частых публикаций все знают, что они с Кристиной женаты и воспитывают дочь, и доказывать что-либо публике не видит смысла.

Но не стоит исключать, что Гарик просто не хочет появляться в микроблоге супруги из-за конфликтов в семье, слухи о которых заполонили интернет, а также избегает появления множества неудобных вопросов, которые непременно появятся в комментариях от злопыхателей.