Несите Яне успокоительное! Билан уйдёт со сцены из-за «тирании» Рудковской?

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Тотальный контроль и отсутствие личной жизни — Дима даже не скрывает жажду сменить профессию.

Пока Яна Рудковская наслаждается новогодними каникулами в семейной обстановке, её подопечный, судя по всему, готовит «предательство». Так, Дима Билан опубликовал снимок в неоднозначном костюме, где намекнул о смене деятельности. Неужели певец уйдёт со сцены из-за «тирании» Рудковской?

Действительно в соцсети Дима заявил о желании сменить профессию, а новый образ и сомнительный наряд в кадре тому лишь подтверждение. Складывается впечатление, что в новом году артист решил освоить и киноиндустрию. В последнее время карьера Билана оставляет желать лучшего: скандал в Самаре, творческий кризис. К тому же, не стоит забывать о «тирании» продюсера: мало того, что Рудковская буквально не оставляет Билана наедине, так ещё контролирует каждый шаг артиста.

Такой образ жизни мог порядком утомить певца, а потому, не удивительно, что на фоне отсутствия личной жизни Дима решился «сбежать» от Яны. В таком случае, ничего не остаётся, как сказать: «Несите Рудковской успокоительное!».