Стыд или Харламов? Асмус «запрещает» дочке становится актрисой

Сегодня, 21:00

Кристина не хочет, чтобы дочь повторяла ее «подвиги».

После выхода фильма «Текст», Кристину Асмус и Гарика Харламова началась настоящая травля. Резидента Comedy Club и актрису стали попрекать и «унижать». Без «внимания» хейтеров не оставалась и дочь Харламова. Многие считают, что Кристина, после такой выходки, не достойна называть себя матерью. Конечно, спустя некоторое время, хейтеры уменьшили хватку, но негативный осадок, видимо, надолго остался в памяти Кристины и Гарика. Похоже, именно из-за этого Асмус и «запрещает» дочке становится актрисой.

Недавно Кристина похвасталась поклонникам, что она вместе с мужем и Батрутдиновым побывала на школьном спектакле, где ее дочь играла роль. Конечно, Харламов и Асмус гордятся своей наследницей, но не хотят, чтобы дело зашло дальше. Кристина поделилась с поклонниками своими мыслями написав: «Ооох, надеюсь не захочет по актёрской стезе пойти». Видимо, Асмус не хочет, чтобы ее дочь пошла по ее стопам и повторила «подвиги» из фильма «Текст».

Конечно, не стоит исключать, что причиной «запрета» становится актрисой, стало не мнение Кристины, а влияние Гарика. После травли в сети, Харламов мог повлиять на мнение жены и дочери. Конечно, стыд от фильма «Текст», видимо, тоже сыграл огромную роль в «решении» будущего дочки Гарика и Кристины.