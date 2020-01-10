Что за сладкий «пирожок»? Ревнивая Бузова оставила Манукяна без друзей

Сегодня, 12:00

Квартира, машина, очки Gucci - певица нашла способ, как удержать Даву.

После короткого новогоднего уикэнд в Куршевеле Ольга Бузова вместе с бойфрендом Давидом Манукяном вновь отправилась в отпуск. Куда именно, певица пока не сообщила (известно, что это будет тропическая страна), но предупредила подписчиков – ее не будет долго.

Повторный отдых для себя и Давы, ходят слухи, Ольга организовала не просто так. Девушка пытается взять под полный контроль свободолюбивого блогера. Поговаривают, что ревнивая Бузова всячески старается оградить парня от общения с приятелями, а последняя Олина выходка с масочкой и вовсе оставила Манукяна без друзей.

Столичные товарищи, видимо, постоянно подкалывают Даву за показное богатство, которым его одаривает телеведущая; за мимимишные фото и бесконечные любовные stories; за то, что из брутального мачо Оля превращает парня в сладкий «пирожок», за то, что он этому не противится. Блогер сам опубликовал видео, где друг грубо высмеивает очки Gucci, новогодний подарок ведущей.

Бузова, видимо, понимает, пока советчики будут рядом на Манукяна ей не повлиять. Значит, нужно от них избавиться, отвлекая внимание парня дорогими подарками и заграничными поездками. Но, судя по тому, что Дава временно пропал из историй Бузовой, ей это пока плохо удается.