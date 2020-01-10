Проект закрыт или как «Сватов» вытеснил сериал «Папик»?

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Добронравов, Артемьева, видимо, пойдут на пенсию из-за ненадобности.

«Сваты» один из самых популярных и полюбившихся зрителю сериалов. Сериал держался на плаву несмотря на то, что «Студия Квартал-95» отснял 7 сезонов. Обычно после 3 сезона сериалы снижают обороты по просмотрам, и зритель теряет интерес. Но «Сваты» люди готовы были смотреть круглосуточным повтором. Со слов обозревателей от комедийного сериала становится тепло и хорошо на душе. Но не все комментаторы сошлись во мнении, многие написали, что актеры надоели друг другу, режиссёры надоели артистам.

Скорее всего, Федор Добронравов, Людмила Артемьева и Татьяна Кравченко устали уже и хотят спокойно провести время с семьей. Ходят слухи, что Федор Добронравов болен и не может сниматься в сложных картинах. По предварительной информации Федор подался в мастера по ледяному делу. Поэтому «Сваты 7» — это последний сезон и на этом проект закрыт. Вместо «Сватов» национальная государственная телекомпания Республики Беларусь решила отвести взгляд зрителя на новый сериал. «Папик» - сериал уже во всю рекламируют на «СТС».

Станислав Боклан и Дарья Петрожицкая

Новые актеры, интересный сюжет, а самое главное эту картина снята на любой возраст. Сериал о любви, видимо, именно на это решили надавить сценаристы. Поскольку большинство людей верят и хотят обрести настоящую любовь, ведь это прекрасное чувство. У меркантильной девушки встанет выбор между деньгами и любовью. Таким образом «Сватов» вытеснил сериал «Папик». Он набирает обороты и потихоньку обходит по рейтингу семейный сериал «Сваты».