Богатырев остался другом… Татьяна Арнтгольц воссоединилась с бывшим мужем

Вчера, 22:35

«Невероятно красивая», - Иван Жидков публично рассыпался в комплиментах экс-супруге.

Слухи о разрыве Татьяны Арнтгольц и Марка Богатырева разрастаются с необычайной скоростью. Последние события наглядно показали, что Богатырев остался другом для актрисы. Татьяна воссоединилась с бывшим мужем. Это очевидно, особенно после восторженного комментария Ивана Жидкова к последней публикации знаменитости. После 5-летнего брака с Арнтгольц экс-возлюбленный девушки еще два раза пытался построить серьезные отношения.

С Лилией Соловьевой Жидков жил в гражданском браке, а в 2017 году спутница родила сына Степана. Появление ребенка не спасло и пара рассталась. Вторая попытка начать все сначала вновь потерпела полный крах. Среди причин размолвки Лилия называла неожиданное «вторжение» Татьяны...

Ревность захлестнула Соловьеву: избранница Ивана не смогла молча выносить чрезвычайно частые встречи мужчины с бывшей и постоянные «сватания» их поклонниками. Арнтгольц переключила внимание на Марка, но их отношения выглядят странно. Богатырев не раз терпел неудачи в личной жизни.

Неразделенная любовь к Елене Подкаминской нанесла серьезный удар по психологическому состоянию Марка. Видимо, актер и так не шибко доверял Татьяне, а та частенько проверяла бойфренда на прочность нередкими заигрываниями с посторонними мужчинами.

Арнтгольц и Богатырев могли осознать, что приятельские отношения – лучший выход в сложившейся ситуации непонимания и ссор. В stories Татьяна поделилась захватывающим роликом: пара рассекает воздух – предположительно, на мотоцикле, а радостная артистка не скрывает позитивных эмоций.

В микроблоге Марка Арнтгольц и вовсе не найти – не обнаружилось совместных фотографий даже после недавнего 35-летия звезды «Кухни». Возможно, Богатырев еще не до конца принял столь безрадостный исход отношений с Татьяной, с которой наверняка хотел большего, чем просто совместных «покатушек».

По Жидкову уж точно не скажешь, что мужчина мучается от одиночества. Иван ведет активный образ сияет от счастья – видимо, дорожки бывших супругов вновь сомкнулись, чтобы они смогли дать переоценку событиям прошлого и забыть все обиды.