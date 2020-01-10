И гражданство получит... Лолита «посваталась» за молодого сына Стивена Сигала?

Сегодня, 10:00

Одинокая певица устала быть несчастной в браке с русскими.

Пятый брак Лолиты Милявской, как и все предыдущие, закончились скандальным разводом, когда стороны даже не смогли благополучно договориться о будущем после бракоразводного процесса. Сколько бы слёз певица не лила по Дмитрию Иванову, долго скучать без отношений звезда не намерена. Уже на отдыхе в Дубай Лолита присмотрела себе хороший вариант, да ещё и с налётом голливудской популярности.

Якобы случайно повстречав на курорте Стивена Сигала, Милявская, очевидно, не упустила шанс и «посваталась» за молодого сына звезды, Доминика Сигала. 29-летний наследник культового американского актёра, может быть, и слишком молод для 56-летней Милявской, но, как многим известно, русская певица любит любовь помоложе. К слову, её экс-супруг был младше звезды на 11 лет, а теперь-то возлюбленный и вовсе младше на 27.

«Так приятно видеть Звезду мирового уровня, абсолютно лишенную снобизма и ещё, прекрасным семьянином! Ещё одно доказательство Самодостаточных людей!» – восторженно написала Лолита о семье Стивена, вероятно, своего будущего свёкра, который старше её только на 11 лет.

Помимо молодого и красивого американского мужа, Милявская может заполучить гражданство США по упрощённой системе, как жена его нынешнего гражданина.