И гражданство получит... Лолита «посваталась» за молодого сына Стивена Сигала?

Одинокая певица устала быть несчастной в браке с русскими.
Пятый брак Лолиты Милявской, как и все предыдущие, закончились скандальным разводом, когда стороны даже не смогли благополучно договориться о будущем после бракоразводного процесса. Сколько бы слёз певица не лила по Дмитрию Иванову, долго скучать без отношений звезда не намерена. Уже на отдыхе в Дубай Лолита присмотрела себе хороший вариант, да ещё и с налётом голливудской популярности.
Якобы случайно повстречав на курорте Стивена Сигала, Милявская, очевидно, не упустила шанс и «посваталась» за молодого сына звезды, Доминика Сигала. 29-летний наследник культового американского актёра, может быть, и слишком молод для 56-летней Милявской, но, как многим известно, русская певица любит любовь помоложе. К слову, её экс-супруг был младше звезды на 11 лет, а теперь-то возлюбленный и вовсе младше на 27.
Помимо молодого и красивого американского мужа, Милявская может заполучить гражданство США по упрощённой системе, как жена его нынешнего гражданина.