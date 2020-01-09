Фанаты, ликуйте! Киану Ривз съехался с Сандрой Баллок?

Вчера, 22:15

Роман с художницей, видимо, оказался обыкновенным творческим союзом.

Самый загадочный актер современности постоянно подогревает интерес СМИ. Неужели Киану Ривз съехался с Сандрой Баллок? Череда подозрительных совпадений указывает на то, что роман Сандры и Киану, вспыхнувший в 2011-м году, получил продолжение. Фанаты, ликуйте! Весной 2019 года стало известно, что Баллок продает дом на берегу океана.

Позднее в прессе появилась информация, что Ривз, дабы передохнуть от суеты голливудских будней, планирует приобрести недвижимость в Великобритании. Сандра якобы состоит в отношениях с фотографом Брайаном Рэндаллом, но прямые подтверждения этому пока не нашлись. Актриса скрывает личную жизнь: в Сеть попадали снимки с тайного свидания Баллок, но видимых проявлений нежных чувств никому из папарацци запечатлеть не удалось.

Не так давно Киану удивил весь мир, представив новую пассию – художницу Александру Грант. Поклонники порадовались за кумира – не обошлось без критики внешнего вида Александры, но в целом отношение публики было положительным. Ривз и Грант познакомились в 2009 году и, минуя прелюдии, занялись творчеством – совместно написали книгу «Ода счастью» и основали издательский дом. Затем вышло второе творение, но об их романе заговорили только осенью этого года. Исчерпывающая информация о том, когда же на самом деле между Ривзом и Грант завязались романтические отношения, попросту отсутствует.

Но что примечательно, не обошла стороной перемены в жизни Киану и Сандра Баллок. Женщина вдруг предложила помощь Ривзу в организации праздника по случаю грядущей женитьбы на Александре. Выглядит странно: какое отношение Баллок имеет к личным вопросам Ривза? Возможно, Сандра поступила так специально, чтобы отвлечь аудиторию от давних подозрений в том, что они с Киану скрывают роман. Похоже, Ривза и Грант связывает только общее дело, некоторые взгляды на жизнь и мировоззрение – то, что становится неотъемлемыми атрибутами дружбы.

«Дом у озера» - фильм, который стал знаковым для поклонников Киану. Красивая история любви могла заиграть новыми красками вновь, ведь знаменитостей неоднократно видели вместе. К тому же, поклонники звезд в один голос заявляли, что из них выйдет отличная пара. Баллок вышла замуж в 2004 году, но брак распался. Семейный кризис наверняка разразился из-за химии Сандры и Ривза во время работы на съемках. Не исключено, что пара уже счастливо живет в собственном доме – может, даже у озера.