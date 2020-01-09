С «голубыми» покончено... Лазарев ушел в монастырь?

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Сергей, видимо, решил стать на путь «исправления».

О нетрадиционной ориентации Сергея Лазарева не раз говорили многие СМИ. Такие домыслы возникают из-за того, что артист долгое время находится в «свободном полете», а детей получил от суррогатной матери. Видимо, чтобы развеять слухи, и всем доказать, что с «голубыми» отношениями, которые ему приписывают, покончено, Сергей решился на странный поступок.

Недавно Лазарев порадовал поклонников снимком, на котором он находится в каком-то монастыре. Сергей находился в позе, которую обычно монахи используют для медитации. Кажется, что Лазарев ушел в монастырь, и теперь продолжит жить в его стенах.

Возможно, Лазарева вынудило на такой шаг то, что все постоянно придираются к его ориентации, и он уже, видимо, не знает, как отделаться от этого клейма. Конечно, не стоит исключать, что Сергей еще не ушел в монастырь, а лишь побывал там в гостях.