Жизнь после Коки... Моргенштерн готовится стать отцом

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«Я так обрадовался, что у меня будет ребенок», — признался Алишер.

Моргенштерн ведет активную социальную жизнь и регулярно проводит видеотрансляции для подписчиков. Во время последнего стрима Алишер признался, что готовится стать отцом. Одна из любовниц музыканта сообщила ему о задержке.

«Я у неё спросил, будет ли она делать аборт, но она сказала нет. Я так обрадовался, что у меня будет ребенок. Это прикольно», — заявил открыто рэпер. Но все же признал, что жить с матерью ребенка не готов: «Я бы не жил, конечно, виделся очень редко…», — даже не скрывает Моргенштерн своего отношения к отцовству. Похоже, что Алишер попросту хочет чувствовать себя нужным, а стать настоящим отцом не готов в силу возраста. Видимо, такой рэпер видит жизнь после Коки, ведь вряд ли Клава оценит скорое отцовство Моргенштерна. Их роман, который по слухам продолжается уже несколько месяцев, рискует потерпеть крах, из-за публичного признания Алишера в неверности.

Стоит признать, что и ранее Моргенштерн не скрывал своей страсти к вечеринкам и любовным связям. За 21-летним музыкантом крепко закрепилась репутация ловеласа, которой он едва ли не гордится и не упускает возможности подтверждать, выкладывая провокационные фото.