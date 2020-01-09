«Благословение» получила: Дочь Гузеевой готовится стать женой?

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Ведущая «Давай поженимся», похоже, одобрила выбор 19-летней Ольги.

Ольга Бухарова на днях поделилась романтичным снимком с молодым человеком. Обыкновенная история для юной влюбленной девушки, если бы не своеобразное напутствие знаменитой мамы в микроблоге. Неужели дочь Ларисы Гузеевой готовится стать женой? Телеведущая разместила трогательный пост с дочерью. «Только любовь делает нас людьми», - послание актрисы выглядит, словно она несказанно рада выбору дочки, а та в свою очередь ведет себе так, будто уже получила от мамы «благословение».

Ольга явно не из тех девочек-паинек, кто будет беспрекословно следовать поучениям страших, ведь отношения с мамой у Бухаровой складывались достаточно напряженные. Тем не менее, это вовсе не значит, что ей не приятно, когда ее увлеченность избранником совпала с положительным мнением матери. Раньше Ольга не показывала возлюбленного публике, но теперь дочь знаменитости наконец продемонстрировала идиллию в соцсетях.

Девушка состояла в близких отношениях с неким Сергеем Шереметьевым, но отношения распались. Ольга не стала скрывать разбитое состояние из-за потери любви и намекнула на личные трудности после тяжелого разрыва. Пара совместно путешествовала, но измена Шереметьева уничтожила надежду Бухаровой на счастливую и безоблачную жизнь с этим парнем. Гузеева с интересом относилась к Сергею и неоднократно приглашала бойфренда дочери в гости, чтобы поближе его узнать.

После расставания Ольги с Шереметьевым стало понятно, что девушка трепетно относится к построению любовных отношений. Если у нее появляется кавалер, то она, вероятно, сразу же начинает строить планы на развитие романа, а впереди закономерный виток – заявление в ЗАГСе и последующая свадьба. Бухарова наверняка сделала вывод после неудачного союза, а потому вряд ли «запала» на первого встречного.

Лариса же наверстывает упущения: когда Ольга подрастала, мать была вся в работе и съемках, что позже отразилось на их взаимодействии и вылилось в желание делать все наперекор родительнице. Гузеева внимательно относится к жизни и взрослению дочери, поэтому нельзя исключать, что поклонник Ольги уже вхож в семью возлюбленной. Если отношения между ними серьезные, то Лариса, скорее всего, тоже дала добро на помолвку пары.