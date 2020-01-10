Располнела и состарилась! Поздняя беременность тяжело дается 44-летней Йовович

Сегодня, 10:30

Актриса рассказала, что прибавила более 22 килограммов.

Милла Йовович находится на последних сроках долгожданной беременности. Как рассказывают близкие друзья актриса и ее муж режиссер Пол Андерсон с нетерпением ждут появления на свет третей малышки, однако поздняя беременность крайне тяжело дается 44-летней Милле.

В Сеть попали фото актрисы, сделанные папарацци, где она вместе со старшей дочерью и супругом прогуливается по улицам родного города. В отличие от Instagram-картинок, на реальных снимках Йовович видно, будущая мама очень располнела и состарилась. Как уверяет сама Милла, за время беременности она сняла с себя все пищевые ограничения, и поэтому набрала около 22 килограммов.

«Развязность» актрисы, скорее всего, связана с посттравматическим синдромом. В 2017 году на сроке четыре с половиной месяца у Миллы начались преждевременные роды. В тот момент женщина находилась вдали от дома и близких людей, что, по признанию актрисы, сильно ударило по психике.

Теперь заботливый муж и старшая дочь Эва не оставляют «беременяшку» ни на минуту, всячески потакая ее кулинарным капризам. Не замечая, что именно пищевая несдержанность может спровоцировать серьезные проблемы со здоровьем не только мамы, но и будущего ребенка.