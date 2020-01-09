Грозит увольнение? Ургант спалил «голубую» ориентацию Гудкова на федеральном канале

Сегодня, 20:00

«Твой первый поцелуй с женщиной», - «подколол» актера Иван.

Иван Ургант пригласил в очередной выпуск своего шоу Александра Гудкова, работающего в программе Ивана. Однако на этот раз он был не соведущим программы, а исполнял роль интервьюируемого актера из фильма «Марафон желаний».

В картине он играл несвойственную ему роль брутального парня, а также в одной из сцен целовался с актрисой. Ургант не смог обойти эту сцену стороной и «подколол» актера: «Твой первый поцелуй с женщиной, - а после небольшой паузы добавил, - в кино». Но момент был упущен, все поняли намек Урганта. Кажется, Иван спалил «голубую» ориентацию Гудкова прямо на федеральном канале, а это чревато последствиями. Гудкову грозит увольнение?

Но даже после этой шутки Иван не угомонился и продолжил «сдавать с потрохами» своего друга. Ведущий вечернего шоу рассказал, что Гудок репетировал эту сцену с парнями коллегами еще за полгода до начала съемок. Все, в том числе и Саша посмеялись, но в каждой шутке есть доля правды, а особенно на «Первом», ведь там вся истина скрыта в таких полунамеках и шутках.

Даже режиссер фильма Даша Чаруша отметила, что сцену с поцелуем снимали самой первой, так как проверяли, подойдет ли Гудков на эту роль. Вероятно, если бы у Гудка не получилось достоверно отыграть поцелуй и страсть к женщине, то его бы не взяли.

Урганту и его коллегам стоит быть осторожнее с высказываниями, ведь хорошая шутка не стоит увольнения их хорошего друга и прекрасного актера.