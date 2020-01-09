Бабушка в больнице — «загулам» не время. Пресняков помирился с Красновой ради Примадонны?

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Критичное состояние Пугачёвой, видимо, толкнуло семью сплотиться.

Пока многие звёзды наслаждаются новогодними каникулами, семья Аллы Пугачёвой, видимо, всерьёз взялась за состояние Примадонны. В соцсети внук певицы опубликовал ролик, где показал совместные развлечения с женой на спортивной площадке. И это в то время, когда, по слухам, Алла Борисовна пребывает в тяжёлом состоянии. Пресняков помирился с Красновой ради Примадонны?

Действительно, долгое время брак Никиты и Алёны находился под сомнением: Пресняков-младший не отказывал себе в развлечениях в барах, пока Краснова наслаждалась компаниями других мужчин. Очевидно, такое поведение внука пагубно влияло на и без того проблемное здоровье Примадонны. Складывается впечатление, что, как только бабушка оказалась в больнице, то и «загулам» пришло не время.

Подогревает догадки и слухи о появлении «клона» Аллы Борисовны в силу излишне тяжёлого состояния. Не исключено, что именно критичное положение Пугачёвой так сплотило семью, ведь едва стоит говорить, как гармония и позитивное окружение положительно влияет на общую составляющую организма.