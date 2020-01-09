Харламов в кубе. Муж Гагариной «наплевал» на измены жены и превратился в домохозяйку

Сегодня, 15:10

Получится ли у супруга певицы сохранить брак?

Избранник Полины Гагариной старается не замечать слухи о «неверности» благоверной, иронизируя над прессой. Певица же с топорной уверенностью продолжает рушить отношения и подозрительно часто любезничать с фитнес-тренером. Муж Гагариной «наплевал» на измены жены и превратился в домохозяйку. Подобным образом Дмитрий Исхаков, видимо, показывает супруге свое трепетное отношение и закрывает глаза на постоянные провокации с ее стороны.

Однако, попытки фотографа «задобрить» и удержать Полину выглядят подобием некоего раболепства и унижения. В микроблоге мужчина поделился кулинарнымии навыками – не обошлось без нарочито счастливой Гагариной в кадре. Вероятно, певица специально разыгрывает эту комедию, чтобы не давать публике поводов для дальнейшего поиска компрометирующей ее информации.

Дмитрий же наверняка лелеет надежду, что все обойдется – Полина «перебесится» и вернется к утраченному облику верной хранительницы очага. Это делает Исхакова похожим на собрата по «несчастью» - Гарика Харламова, который сперва не обращал внимания на интрижки Асмус с коллегами, а потом вдруг стал главным «рогоносцем» страны из-за сцены в фильме «Текст». Харламов в кубе – вот так можно назвать Дмитрия, который своими действиями рискует и вовсе утратить всякое уважение со стороны Гагариной.

По слухам, Полина скрывает роман с Максимом Галкиным – якобы по протекции юмориста звезда снялась в Новогоднем выпуске «Лучше всех», а теперь муж Примадонны планирует сделать возможную пассию соведущей шоу. Дмитрий пишет отдельные посты, в которых восхваляет способность женщин к материнству и пишет об уважении в адрес противоположного пола в целом. Исхаков может стараться оставить отношения в неприкосновенности ради дочери Мии, ведь девочка должна быть окружена любовью обоих родителей, а не страдать из-за конфликтов между ними.

Гагарина старания мужа будто не замечает, что не кажется удивительным. Уже неоднократно появлялась информацию, что артистку от развода удерживает жалость к избраннику, но вдобавок к этому чувство могло прибавиться и раздражение. Полина показывает неоднозначные тренировки с тренером Вячеславом Дайчевым, а на видео спортсмен глаз не может оторвать от подтянутой фигуры знаменитости. Похоже, Гагарина ждет, когда терпение благоверного лопнет, но тот, видимо, продолжает «обивать пороги» и знаками демонстрировать любовь, которая его самого же и уничтожает.