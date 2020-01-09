Кошкина «сломалась»… Панин улетит с Яной на отдых заграницу?

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Актриса уже выбирает страну для уикенда с «ноголюбом».

У Алексея Панина нарисовалась новая муза. Скандальный актер без устали делает комплименты Яне Кошкиной, которая, похоже, уже «сломалась» из-за неистовых «атак» Алексея. Неужто Панин улетит с Яной на отдых заграницу? Кошкина разместила пост, где сообщила подписчикам, что через неделю у нее появится долгожданная возможность отправиться в теплые края. Алексей не прошел мимо такого радостного известия – видимо, ощущая внутреннее ликование, вновь продолжил забрасывать девушку лайками.

В микроблоге шоумен делился снимками с отдыха. Алексей, похоже, испытывает нечто вроде ностальгии и предвкушение незабываемого полета с Яной. Не зря Панин на протяжении столь активно старался обратить внимание пышногрудой брюнетки. Поначалу Кошкина игнорировала настойчивого ухажера, но сейчас сердце знаменитости все-таки оттаяло...

Яне приписывали роман с Гариком Мартиросяном и Семеном Слепаковым. Ни тот, ни другой комментариев не давали, но удивительным образом отношения со вторыми половинками у мужчин испортились. О Слепакове и вовсе заговорили, что юморист тайно развелся с супругой, не желая привлекать повышенного внимания к семейному кризису. Если между Кошкиной и звездами российского юмора на самом деле были отношения, то теперь актрисе пришлось отойти в тень.

Кошкиной ни к чему разоблачающие слухи и клеймо коварной разлучницы, несмотря на поддерживаемый имидж этакой роковой дамы. В это же время, Яне вряд ли хочется, чтобы о связи с Паниным узнала широкая аудитория. Алексей добровольно заточил себя в изоляцию шоу-бизнеса и не желает быть угодным всем и вся. Актер воспринимается многими людьми, как запятнанный позором персонаж и, стало быть, появляться с ним на публике кажется недопустимым.

Невзирая на шумиху и постоянные скандальные выходки, а порой и шокирующие публику видео, Алексей не растерял нужных навыков по очарованию приглянувшейся красотки. Поразительно, но на Панина частенько «клевали» девушки, репутация которых была кристально чистой и намного менее порочной, чем у Кошкиной, уже прослывшей разлучницей. Яна вполне могла повестись на ухаживания Панина и даже согласиться на совместный отдых. Другое дело, выйдет ли знаменитость из тени, если у нее с Алексеем вдруг все станет серьезно.