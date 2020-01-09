Богомолов не отец?! Собчак могла забеременеть от молодого любовника

Сегодня, 13:00

Ведущая может и сама не знает, кто виноват в ее «интересном» положении.

Ксения Собчак на днях показывала, как провела один из своих вечеров в клубе вместе с мужем и друзьями. Но среди всех ее многочисленных знакомых, вдруг появился парень, которому ведущая начала оказывать недвусмысленные знаки внимания. Ксения записывала истории, в которых они с молодым человеком «жарко» смотрят друг на друга и их губы находятся на очень близком расстоянии. Видимо, Ксения нашла себе молодого любовника. Но как же так? Ведь недавно появились новости о беременности Ксении. Неужели, Богомолов не отец «пузожителя»?! Но вот мы смотрим следующие истории Собчак, и она уже снова мило танцует с мужем и целует его. Может Ксения и сама не знает, кто виноват в ее «интересном» положении…

Она сама не ожидала, что окажется в таком положении, и не понимает, кого же ей выбрать? Вероятно, изначально Собчак хотела просто воспользоваться молодостью любовника, а после вернуться к мужу. Но ситуация обернулась иначе и теперь Ксения стоит на перепутье.

Если судить по последним историям в ее Instagram, можно подумать, что ведущая всё-таки решила остаться с Богомоловым. Собчак, конечно, могла забеременеть о молодого любовника, но гораздо более выгодно родить ребенка от Богомолова, а не от безымянного парня без гроша в кармане.