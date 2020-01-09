Голливуд, встречай! Меган Маркл станет кормилицей в семье

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Герцогиня-бунтарка намерена сама финансировать свой благотворительный проект.

2020 год эксперты смело зовут переломным в делах Королевской семьи. Принц Гарри и Меган Маркл настолько расхрабрились в погоне за независимостью, что не побоялись отойти от дел и заговорить о скором переезде в Канаду. Дело в том, что титулованные супруги решили обрести полную финансовую независимость от Королевы и британской казны, по средствам создания собственного благотворительного проекта. Но любое начинание, как известно, требует серьезных денежных вливаний. Тем более, что щедрые спонсоры пока не спешат вкладывать свои «кровные» в «зеленый» стартап Меган и Гарри.

Дать жизнь благотворительному фонду Меган планирует, по слухам, за собственные деньги, вырученные за участие в крупном голливудском проекте - Голливуд, встречай! Не секрет, что Маркл крайне болезненно уходила из профессии, а крупный гонорар, судя по всему, отличный повод вернуться. Ведь любой фильм с участием герцогини-бунтарки обречен на успех и кассовые сборы. Зрителям во всем мире обязательно захочется посмотреть на бывшую актрису в новой ипостаси.

Поговаривают, что слухи о намерениях невестки дошли и до Елизавета II. Именно поэтому Королева, якобы, и не пожелала упоминать Гарри и Меган в рождественском обращении к народу. Мало того, что скандальная герцогиня задумала вернуться к актерству, так еще и станет кормилицей в семье, что может повлечь за собой не только беспрецедентный скандал и масштабный раскол в британском обществе.