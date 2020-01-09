«Раскатал губу!». Звезда «Дома-2» Даниил Сахнов собрался в большое кино

Сегодня, 10:00

Фанаты высмеяли парня, за желание сыграть главную роль в фильме.

Звезда «Дома-2»Даниил Сахнов рассказал поклонникам о своих скрытых талантах. Оказывается молодой человек, который получил популярность на скандальной телестройке мечтает о звездной карьере и уже даже собрался в большое кино. Сахнов также уточнил, что второстепенная роль для него не подходит и на такое уже он точно не согласится, а вот главная роль будет вполне по душе. При этом Даниилу совсем не важен жанр фильма. По искренним убеждениям парня, он точно сможет справиться «абсолютно в каждом жанре».

«Я не сомневаюсь, что у меня получится!», - заявил Даниил Сахнов, который также напомнил, что у него уже сейчас получается быть хорошим телеведущим. Потому если карьера в кино не сложится, молодой человек согласен рассмотреть все предложения на роль ведущего.

Однако участника телестройки не поддерживают некоторые зрители, которые посоветовали Сахнову спуститься с небес на землю: «Раскатал губу!», «Сначала подшлифуй кожу на лице и сходи к психологу, а то обидят в кино и будешь плакать», «Ну хоть бы один лодырь домовский понимал, что кино - это адский труд, не то, что тут под камерами на солнышке греться и дешёвые сценарии исполнять!».