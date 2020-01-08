Снова алкоголик? Агутин после новогодних праздников решил выйти из завязки

Вчера, 23:00

Несмотря на тяжесть былых привычек, певец решил к ним вернуться.

Леонид Агутин уже долгие годы является одним из главных певцов на российской эстраде. Естественно, ранняя популярность наложила свой отпечаток на жизнь знаменитости, потому в своем интервью Юрию Дудю певец признавался, что испытал настоящую зависимость от алкоголя в свои «золотые» годы, однако теперь с вредной привычкой он завязал. Как признался Агутин сделал он это ради семьи и ради карьеры, поняв, что потеряет все, если не откажется от спиртного. Тем не менее, новогодние праздники сильно подпортили планы Леонида и вредные привычки в его жизнь вернулись, о чем он рассказал в своем Instagram.

На то, что Агутин снова алкоголик он максимально прозрачно намекнул, рассказав, что праздники отгулял, но сильное похмелье у него все же осталось. Стало понятно, что все слова Леонида о том, что он покончил с вредными привычками – это лишь бравада, на которую «повелись» Дудь и его зрители. В результате обманывать публику Леонид устал, а потому в своей новой публикации признался, как сложно ему вернуться в привычный ритм. Все те проблемы, о которых он рассказывал Дудю вернулись – он снова не успевает записать альбом, не может пойти в спортзал, а значит и на личном фронте с Анджеликой Варум все не лучшим образом. Певица не могла терпеть вредных привычек Агутина. Что же произошло сейчас и почему он решил выйти из завязки?

Видимо, все сводится как раз-таки к Варум. О супруге Леонид в своем послании ни сказал ни слова. Наверняка проблемы, начавшиеся в личной жизни Агутина, привели к расставанию или серьезной ссоре, из-за которой новогодние праздники певца прошли «под градусом». Неужели вслед за, по сути, признанием алкоголизма публика узнает о том, что в жизни исполнителя ожидается громкий развод? Остается надеяться, что причины «срыва» куда более тривиальны.