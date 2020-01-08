Любовь зла! Ургант ради Лободы превратился в копию Линдеманна

Вчера, 22:00

После недавнего эфира с певицей Иван решился на кардинальные изменения.

Иван Ургант, как главный ведущий страны, пытается держаться от знаменитостей особнячком, но, как оказалось, ничто человеческое ему не чуждо, и даже легкая влюбленность может перерасти у Урганта в настоящую одержимость. Так и произошло накануне, когда он показал всем свое шокирующее преображение. Зрители Первого канала и преданные поклонники Ивана привыкли к одному и тому же образу Урганта на протяжении долгих лет. Теперь же ведущий внезапно превратился…в копию Тилля Линдеманна – солиста рок-группы Rammstein и предполагаемого суженого Светланы Лободы.

Казалось бы, у Ивана в гостях побывали сотни знаменитостей, но вот недавний визит Лободы стал для него чем-то особенным, потому как резкие перемены стиля явно навеяны любовником певицы. Неужели Ургант планирует бросить собственную семью и попытается отбить Свету у завидного жениха Линдеманна? Первый шаг на пути к этому он сделал весьма серьезный, потому постригся практически также, как его конкурент. Ургант, видимо, предполагает, что это должно убедить Светлану в том, что Иван может занять место Тилля, как минимум, внешне.

Популярность романа Лободы и Линдеманна будоражит многих, однако Ургант наверняка подумал, что он здесь, а Тилль «там», потому у него есть все шансы на то, чтобы отбить певицу. Не просто так говорят, что любовь зла. Такими темпами, Ургант из примерного семьянина рискует превратиться в настоящего «кобеля». Интересно лишь, что на это скажет сама Лобода, которая о чаяньях Ивана пока что явно не осведомлена.