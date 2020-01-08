Когда килограммы запели. Оганесян высмеял вокальные данные Черно

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Вечно униженная Александра не может рассчитывать ни на что с такой «поддержкой» мужа.

Одной из самых обсуждаемых и эксцентричных пар «Дома-2», безусловно, являются Саша Черно и Иосиф Оганесян. Рамки проекта уже давно сковывают обоих, о чем они неоднократно рассказывали на просторах своих социальных сетей. В результате Иосиф начал петь и танцевать, но жена почему-то отсиживалась в его тени, но с недавних пор ситуация изменилась и теперь Черно тоже захотела свой кусок славы и сама потихоньку начинает петь, пока не выставляя свои данные на общее обозрение. Проблема лишь в том, что против этого выступает сам Иосиф, привыкший унижать и подкалывать жену по любому поводу.

Вот и на этот раз Черно оказалась не в курсе, что ее песни в душе муж подслушивает и, более того, снимает для поклонников в Instagram. Если бы Оганесян был заботливым супругом, то он явно не подверг бы супругу такому позору, но вместо этого он высмеял вокальные данные Черно и показал, что поддерживать жену на пути становления певицей он не планирует. Учитывая то, что и сам Иосиф делает все для певческой карьеры, «делиться» славой с Александрой он явно не хочет. Именно поэтому получается, что «потопить» жену он хочет еще до того, как она предпримет хоть какую-то попытку стать певицей.

В размещенном Иосифом видео можно увидеть, что талант Черно ничего сверхъестественного собой не представляет, а лишь показывает, что бывает, когда килограммы запели. Тем не менее, Оганесяну явно следует быть помягче с супругой, если он не хочет, чтобы Черно на него обозлилась и в результате относительно мирный период их отношений прервался и бесконечная череда скандалов вновь не захлестнула пару.