Гарик, куда летим? Мартиросян продолжает «изменять» жене с Кошкиной

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Фактического развода с Жанной нет, но, похоже, отдыхать комик отправится с Яной.

Телеведущая Яна Кошкина в Instagram посоветовалась с подписчиками по поводу предстоящего отдыха. Знаменитость захотела, как и многие, улететь в теплые края, но долгих перелетов Яна не хочет, так как времени на сам отдых у нее не останется. Реакция фанатов не заставила себя ждать, на что Кошкина ответила одному из подписчиков: «Рассмотрим этот вариант!».

Слово во множественном числе «рассмотрим» может говорить, что полетит Кошкина явно не одна. Ранее в СМИ ходили слухи, что тайным ухажером Яны оказался никто иной, как Гарик Мартиросян, а значит советоваться телеведущая будет именно с ним. Напоминаем, что Гарик состоит в браке, но, похоже, отдыхать комик отправится с Яной. Видимо, брак трещит по швам и дело близиться к разводу, а пока фактического развода с Жанной нет, похоже, что Мартиросян продолжает «изменять» жене с Кошкиной.

Видимо, после многочисленных сплетен о романе Кошкиной и Мартиросяна «любовники» решили перестать скрывать отношения и по чуть-чуть приподнимают занавес из связи. Но также не исключено, что Жанна и Гарик скрыли факт развода от глаз папарацци и не разглашают информацию посторонним. Доказательством чего может служить одинокое времяпровождение в ночь Нового Года, который априори считается семейным праздником.