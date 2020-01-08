Иосиф Усыновитель. Пьяный Пригожин «подкатывает» к маме Крида?

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Разговоры о большой дружбе певца и продюсера наконец обрели смысл.

После того, как Егор Крид чудесным образом смог избежать суда с лейблом Black star и его главой Тимати, все заговорили о том, что певцу помог кто-то еще более влиятельный, чем Тимур Юнусов. Подозрения упали на продюсера и мужа исполнительницы Валерии Иосифа Пригожина. Несмотря на это, Крид никак не подтвердил связи с музыкальным мэтром, хоть и продолжал регулярно появляться в его компании, а комментарии и лайки от Пригожина в социальных сетях только подтверждали подозрения поклонников. Теперь же Иосиф решил перейти на другой уровень и пытается сродниться не только с Кридом, но и с его мамой.

В недавней публикации Егора, тот хвастается дорогими украшениями, подаренными матери на новогодние праздники, пьяный продюсер присылает смайлики сердечек и рассказывает, что именно так мать и нужно поздравлять. Проблема в том, что Иосиф из-за новогодних праздников, видимо, неоднократно прикладывался к бутылке, потому ошибок при написании комментария под видео Егора допустил больше, чем первоклассник. Себя он показал, как Иосиф Усыновитель, ведь он явно нацелен не только взять певца Крида под свое крыло, но и усыновить молодого артиста, завязав роман с его мамой.

Возникает сомнение, а сам ли Крид купил золотые сережки с бриллиантами или Пригожин попросил будущего «пасынка» передать маме дорогостоящий подарок. За камерой явно остается самое интересное, ведь Валерия не должна видеть, как Иосиф «подкатывает» к маме Крида.