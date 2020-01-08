Порочная страсть – Блёданс «подарила» себя Шуре на Рождество?

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Гости испортили романтический сюрприз актрисы.

В свои 50 лет Эвелина Блёданс до сих пор усердно работает над собой, сохраняя манящие формы, однако, пока старания артистки проходят даром, ведь она всё ещё одинока. Похоже, актриса решила взять ситуацию с женихами в свои руки и «подарила» себя певцу Шуре на Рождество, придя в гости в весьма пикантном наряде.

Эвелина Блёданс опубликовала видеоролик, на котором она поздравила уже легендарного исполнителя с праздником, охотно обнажившись рядом с ним практически до нижнего белья. Впрочем, камера зафиксировала не только «сладкую парочку», но и других гостей мероприятия, что явно стало сюрпризом для ошарашенной Эвелины. Вряд ли актриса знала, что помимо Шуры её будут ждать ещё и другие люди, иначе она бы обязательно пришла на празднество в вечернем платье или каком-то другом наряде, коих у неё великое множество. Видимо, эротический образ был подарком именно для певца, а когда актриса увидела, что его дом полон гостей, ей попросту пришлось устроить шоу для всех, так как её сразу же начали снимать на камеру.

Пока не совсем понятно, связывает ли Шуру и Блёданс мимолётный роман, или между артистами уже давно существует порочная страсть, которую они могли скрывать до этого времени. Сам певец кажется вполне подходящей парой для Эвелины, ведь ему в данный момент 44 года и шестилетняя разница в возрасте не кажется такой уж значимой по сравнению с другими парами российского шоу-бизнеса.