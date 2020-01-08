Импланты, ботокс, силикон: Тарзан решительно настроен отбить Королеву у Галкина

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Отчаявшемуся стриптизеру уже все труднее скрывать следы пластических хирургов.

В свете последних событий, когда Наташа Королёва даже публично не скрывает своих симпатий к Максиму Галкину, Тарзан, похоже, готов идти на все, чтобы вернуть любовь супруги.

Когда беспечный Сергей Глушко красовался в компании других женщин, не стесняясь делиться своими похождениями в соцсетях, разгневанная Наташа не стала долго терпеть выходки мужа. Ее минувший Новый год и Рождество в компании счастливого Галкина и поникшей Примадонны стали последним подтверждением слухов о том, что Королева собирается уйти от 49-летнего Тарзана к более молодому шоумену. Но стриптизер решительно настроен отбить Королеву у Галкина.

Это явно не стало новостью для Тарзана, на лице и теле которого уже давно заметны характерные следы, которые оставляют импланты, ботокс и силикон. Очевидно, именно так Глушко пытается удержать внимание охладевшей супруги, пытаясь выглядеть, как в годы их пиковых страстей.

Но время-то идет. И в форме поддерживать себя становится все труднее. И тут на помощь приходит пластическая хирургия, наличие следов которой неестественно гладкокожий Тарзан всячески отрицает. Но это удается ему все труднее: даже неестественная форма мышц стриптизера говорит об обратном. И, наконец, предательская полупустая банка меда на заднем плане фото выдает в рьяном пропагандисте здорового питания еще и скрытого сладкоежку, наблюдающего подтянутыми контурной пластикой грустными глазами, как развивается на стороне «сладкий» роман собственной супруги с мужем Примадонны.