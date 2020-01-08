Тирания с малых лет. Бородина унижает 5-летнюю дочь за неумелый макияж

Сегодня, 15:00

Грубый тон и разговор на «повышенных» — вот любимые методы воспитания Ксении.

Ксения Бородина регулярно выставляет в социальных сетях забавные ролики с участием своих детей, а в особенности 5-летней Теоны, родившейся в браке с Курбаном Омаровым. Несмотря на юный возраст девочка осознает свою популярность среди подписчиков мамы, потому каждый раз, когда Бородина достает камеру всячески пытается привлечь ее внимание. Как и любая девочка, Тея добралась до маминой косметички и устроила себе настоящий «разгуляй»: она неумело накрасила брови и губы, но маму комичность ситуации вовсе не умилила. Ксения показала, что в их семье тирания с малых лет – это нормальное явление.

Бородина унижает дочь, причем, видно, что девочке действительно неловко перед мамой, которую, похоже, невозможно развеселить обычными шалостями. Видимо, от маленькой Теоны мать требует все делать в совершенстве, иначе, как можно объяснить то, что за неумелый макияж Бородина так отчитывает ребенка? Проблема также и в том, что сама ведущая «Дома-2» настолько приучила маленькую Тею к съемкам в соцсетях, что девочка взрослеет не по годам и теперь перед камерой позирует не маленький ребенок, а подрастающая звезда телевидения.

Видимо суровые порядки Бородиной связаны как раз-таки с этим. Не увидев в старшей дочке Марусе потенциала стать заметной на телевидении фигурой, она теперь измывается над Теей, потому даже не позволяет ей шутить и развлекаться, как это положено пятилетнему ребенку. Макияж должен быть идеальным и тут не до шуток – вот, что должна запомнить будущая звезда ТВ Теона.