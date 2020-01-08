Победила любовь: «Беременной» Собчак пришлось простить измены Богомолова

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Ксения и Константин снова надели обручальные кольца.

Недавно в Сети появились слухи о том, что Константин Богомолов и Ксения Собчак скоропостижно подают бумаги на развод и все из-за якобы неверности мужчины. Однако теперь Ксения точно передумала рушить семью и виной тому может быть «пузожитель», который, похоже, скоро появится у пары.

Ещё на днях российские СМИ пестрили заголовками о том, что светская львица Ксения Собчак устала терпеть унижения и подает на развод со своим вторым мужем театральным режиссером Константином Богомоловым. Даже мать Собчак в интервью подтвердила, что её дочь живет с Константином в гостевом браке, поскольку маленький Платон совсем не готов принимать «нового папу» в семью. Однако теперь Собчак и Богомолов разрушили подобные слухи, ведь сейчас они проводят вместе романтический отдых и даже снова надели обручальные кольца. Видимо, любовь победила… Или тут дело в неожиданной беременности Ксении?

Не исключено, что «беременной» Собчак пришлось простить измены Богомолова, о которых говорили СМИ, ради их совместного будущего малыша. Похоже, что супруги давно планировали ребенка, ведь даже на свадьбу паре подарили сертификат на бесплатные роды в элитном роддоме. Видимо, Ксения все-таки решила дать мужу второй шанс, а потому закрывает глаза на интрижки Богомолова с актрисой Настасьей Самбурской, бывшей женой Дарьей Мороз и даже инструкторшей в Куршевеле, которые по слухам все же имели место быть.