Детей нужно спасать?! Отец Джоли «спалил» деспотичный характер Анджелины

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Ранее «настоящим тираном» актрису называл экс-супруг Брэд Питт.

Американский актер и кинорежиссёр Джон Войт, которому в этом году исполняется уже 82 года, впервые за долгое время заговорил о своей семьи. Мужчина похвалил бывшего зятя Брэда Питта за отличную работу над картиной Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» и пару слов добавил о своей дочери, которые весьма настораживают…

Во время приема Gold Meets Golden Джон Войт дал корреспондентам небольшое интервью, где рассказал, как сильно гордится всеми членами своей семьи. При этом отец Джоли неожиданно «спалил» деспотичный характер Анджелины, когда сообщил, что «она все держит под контролем». Джон утверждает, что его дочь очень любит своих детей, но такая любовь нередко перерастает в маниакальную привычку следить за каждым шагом своих наследников. Неужели отец Анджелины прав и детей на самом деле нужно спасать от такой матери, которая одержима своей любовью?

Стоит отметить, что после развода и Брэд Питт открыто называл Джоли «тираном», которая превратилась в «монстра и невротичку» на фоне обсуждения совместной опеки над общими детьми. Более того, сама актриса признавалась, что любит, когда сыновья и дочери подчиняются её воле, а потому дети никогда не ночуют в домах друзей, едят исключительно органические продукты, ограничены в сладостях и очень редко видятся с отцом. Из-за такой маниакальной любви от Анджелины даже мечтает сбежать дочь Шайло, которая открыто говорит, что хочет жить с отцом.