Думает не головой, а… Петров спускает все деньги на прихоти Милославской?

Сегодня, 13:00

Актёр рискует стать банкротом из-за реализации дорогих проектов.

Полнометражные фильмы о полицейских с Рублёвки становятся всё популярнее, а сам Петров, отказавшийся от съёмок во франшизе, похоже, спускает все заработанные деньги на прихоти своей новой пассии, одержимой кинематографом.

Любовь Стаси Милославской к кино является попросту неоспоримой, ведь сама она решила стать актрисой и даже жениха выбрала из мира кино. Вместо того, чтобы покорять очередные рекорды по кассовым сборам с верными коллегами, Петров решил построить отель в своём родном Переславле-Залесском. Данную идею трудно назвать успешной, ведь население города насчитывает лишь около 40 тысяч человек, а комнаты в отеле украшены в экспериментальном стиле, преследуя тематику известных кинолент. Вряд ли обычные россияне смогут позволить себе такую роскошь на постоянной основе, поэтому ни о какой постоянной прибыли не может быть и речи. При этом, за Петровым не наблюдалось подобных экстравагантных поступков, пока судьба не связала его с Милославской, чьей идеей, видимо, и была постройка гостиницы.

В данный момент, возможно, актёр думает не головой, а чем-то явно другим, удовлетворяя все пожелания и запросы Стаси, лишь бы удержать 24-летнюю красавицу рядом с собой. Сама актриса пока не добилась ощутимых успехов в кино, поэтому девушке, очевидно, удобнее тратить богатства своего жениха, не беспокоясь об оплате громадных счетов.