Врачи не помогли? Руки Пугачевой навсегда покрылись безобразными пятнами

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Бурная молодость Примадонны вышла ей боком.

В честь Рождества чета Пугачевых-Галкиных устроила ужин, о котором рассказал Максим Галкин в своем Instagram-аккаунте. Комик опубликовал совместное фото, где выделилась только одна персона и это Алла Пугачева. Помимо колоссального количества косметики на лице звезды, невозможно не заметить рыжие пятна на руках Примадонны, а также общее состояние «не первой свежести». По всей видимости, здоровье Аллы Борисовны продолжает ухудшаться с каждым годом, подтверждением чего стали трудно скрываемые изъяны на теле звезды. Причиной появления подобных пятен может являться серьезные сбои в работе печени, о чем заявляют медики.

Излечиться от подобного возможно только под пристальным присмотром специалистов. Очевидно, что даже имея возможности и время самой Пугачевой врачи не помогли, так как ее болезнь имеет многолетнюю историю. Известно, что у певицы была бурная молодость, в которой наверняка присутствовал алкоголь и другие травмирующие ее печень факторы, которые вышли ей боком в старости.

Так как руки Пугачевой покрылись безобразными пятнами, не исключено, что болезнь может прогрессировать и косметика лишь на время скрывает пигментированное лицо и тело. Теперь понятно, почему Алла Борисовна так тщательно скрывает себя за отредактированными селфи в своем Instagram.