«Выкупила» Плющенко или зачем Рудковская дарит Louis Vuitton «любовнице» мужа?

Вчера, 22:00

Продюсер Билана, похоже, передумала разводиться с фигуристом.

Яна Рудковская подарила Аделине Сотниковой очень дорогой подарок - брендовый клатч от Louis Vuitton. Неужели так она «выкупила» у нее Евгения Плющенко - подкупив, обещав покровительствовать, но запретив теперь и близко к нему подходить? Судя по всему, да. Вот почему можно сделать такой вывод.

Сотникова записала для Instagram Stories видео, на котором показала презент от Рудковской. В раскрытой фирменной коробке оказалась небольшая сумочка на цепочке с фирменным принтом от Louis Vuitton. Аделина поблагодарила Яну за столь ценный подарок, но сделала это очень аккуратно: тихим голосом она рассказала о сюрпризе, а затем, переведя объектив на свое лицо, словно выдавила из себя воздушный поцелуй и выразила слова благодарности.

Зачем продюсер без повода дарит девушке такие дорогие вещи? Очевидно, есть в этом скрытый и не очень приятный подтекст. Дело в том, что еще недавно по Сети ходили слухи: с одной из коллег по ледовому шоу «Золушка» Плющенко закрутил роман. Теперь Яна дарит его «любовнице» дорогой подарок, судя по всему, показывая, что за него та должна наконец отстать от ее мужа.

Ранее СМИ сообщали, что за тайные связи Рудковская даже выгнала его из дому. По всей видимости, подумав, она все же решила не разводить скандал и не унижаться перед общественностью разводом, так что простила Евгения и даже придумала, как тихо и мирно уладить все последствия.