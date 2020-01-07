Четвертый станет выкидышем? Жена Джигана из-за «тирании» мужа может лишиться ребенка

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Шокированная Самойлова призналась, через что прошла ради прихотей супруга.

В том, что находящаяся на сносях жена рэпера Джигана Оксана Самойлова была в шоковом состоянии после перелета в Майами, не оставляет сомнений ее недавняя запись в Instagram. Именно туда рожать четвертого ребенка в самый последний момент ее отправил муж. Оксана в панике решила излить душу подписчикам в Instagram после приземления и рассказала, что ей пришлось пройти через все свои страшные сны. Даже в комментарии к беременному фото волнующаяся Самойлова оставила массу ошибок и противоречий. Чем еще можно объяснить это, если не страхом, что четвертый малыш вдруг станет выкидышем?

Разве Джиган не понимал, к каким трагическим последствиям может привести такой рискованный полет? С трудом верится! Из поста Оксаны в соцсети становится понятно, что она всячески отговаривала мужа от этой затеи и сопротивлялась, как могла. Ко всем переживаниям прошедшей кесарево молодой мамы добавился еще и страх, что в клиниках США выписывают уже спустя пару дней после этой операции. Да и сам полет, судя по рассказу Самойловой, был «ужасным» для мамы на сносях, вынужденной еще и несколько часов присматривать за тремя маленькими детьми. «Как же я согласилась на это?», - недоумевает теперь Оксана. Но предположение обстоятельств, вынудивших ее все-таки дать согласие, напрашивается само собой.

Жена Джигана может лишиться ребенка именно из-за «тирании» мужа. Ведь это он, по ее словам, навязчиво склонял беременную супругу к полету, не беря в расчет ни ее мнение, ни мнение врачей. Похоже на то, что спокойным и уравновешенным семейным парнем Джиган старается казаться только на людях. Но наедине с женой сразу же проявляет свою скрытую сущность. Остается только надеяться, что все действительно пройдет без последствий!