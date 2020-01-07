Грех не выпить... Топалов неуклонно спивается из-за проблем в семье?

Сегодня, 17:50

Отсутствие работы и любимой жены рядом, видимо, заставили Влада «развлекаться» алкоголем.

Новогодние праздники, чаще всего, становятся временем уединения для семьи, отрешения от всех проблем, временем, когда все собираются за одним столом, но, к сожалению, это ничуть не уберегло Влада Топалова от одиночества в самом начале 2020 года. В такой ситуации и с личными проблемами наедине не грех даже выпить, по крайней мере, так считает сам Влад.

Певец, растеряв всю свою популярность, неуклонно спивается из-за давних проблем в семье, о которых говорят уже на протяжении целого года. Естественно, если бы дома было всё хорошо, то вряд ли бы Регина «бросила» мужа на все праздники дома, а сама бы развлекалась с сыном на сказочных островах.

«Я, когда мне говорят, что праздники закончились», – подписал Влад свою фотографию, где он был с грустным лицом. По всей видимости, Влад, не имея ни серьёзной работы или занятия, ни жены рядом, пристрастился к крепким напиткам: на то певец и обожает праздники, что может выпить тогда, когда захочет. Надеемся, что молодой отец бросит пагубную привычку, а супруга Тодоренко поймет, что мужу нужна забота и поддержка.