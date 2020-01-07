Решилась наконец! Бородина устроила Орловой грандиозный девичник перед свадьбой с Кадони

Сегодня, 16:08

Полуголые иностранцы развлекали разгорячённых телезвёзд.

Пока все доедают остатки новогодних салатов, Ольга Орлова во всю наслаждается жизнью на райском острове Самуи, куда также отправилась и Ксения Бородина. Ксения, похоже, устроила Ольге грандиозный девичник перед её свадьбой с Владом Кадони, для чего коллеги по телецеху и решились на совместный отдых. Счастливая 42-летняя Орлова показала фанатам снимки и видеоролики с праздничного мероприятия, где она веселилась со своими подружками. Развлекать импозантных дам взялись полуголые иностранные музыканты, что стало изюминкой вечера, ведь девичники зачастую проходят с вызовом стриптизёров.

Сама Ольга буквально светилась от счастья и всячески показывала, что представление и экзотические коктейли пришлись ей по вкусу. Слухи о романе Кадони и Орловой ходят уже давно, и Ольга, видимо, наконец решилась забыть о девятилетней разнице в возрасте с 33-летним шоуменом, отдавшись порыву страсти. Ксения отлично знакома с Ольгой в силу совместной работы, потому девичник, который она могла продумать задолго до этого, вышел весьма успешным.

Отсутствие Кадони на острове рядом с его возлюбленной явно говорит о том, что Бородина предупредила его о грядущем мероприятии. В таком случае, Влада ждёт подобное торжество, ведь перед свадьбой оба будущих супруга должны как следует нагуляться, прежде чем вступить в брачный союз друг с другом.