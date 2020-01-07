«Я желаю вам пить»: Канделаки призывает россиян к алкоголизму

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После неудачного поздравления с праздниками Канделаки рискует подмочить репутацию.

Недавний пост известной телеведущей Тины Канделаки в своем Instagram вызвал недоумение и насмешки подписчиков. Начав со слов: «я желаю вам пить», Тина пустилась в пространные рассуждения об умеренностях в алкогольных возлияниях. Но, увы, даже этот спич больше напоминал витиеватый грузинский тост. А на фоне стройных ресторанных рядов с разнообразной выпивкой казалось, что Канделаки самым натуральным образом призывает россиян к алкоголизму.

Некоторые подписчики так и отмечают в комментариях к фото: «Скрытая реклама!» И сомнений не возникает, какой продукт пытается прорекламировать скрыто Тина в своем неудачном поздравлении. Обилие алкоголя вокруг и непрозрачный намек на конкретный ресторан, где можно все это выпить. Да еще и с описанием прелестей и достоинств этого места. А уж после пожеланий, «не выпить все, что есть в вашем холодильнике», среднестатистический россиянин с тоской посмотрит в оскудевший после праздников свой холодильник и спешно помчится в ближайший магазин со словами «Ну, спасибо тебе, Тина! Теперь придется набрать выпивки столько, чтобы ее еще и осталось!»

А ведь Канделаки является еще и сопредседателем общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников». Как-то совсем не коррелирует с этим общественным статусом этот ее беспечный призыв к россиянам. Как, к слову и откровенно неудачный образ «звезды» на этом фото, который не преминули высмеять ее негодующие поклонники.