В долгах, как в шелках – Тарасов продолжает «наживаться» на беременной жене

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Деньги за рекламу помогают безработному спортсмену оставаться на плаву.

Дмитрию Тарасову в последнее время уделяют много внимания, ведь футболист так и не сумел продлить контракт с «Локомотивом» и в данный момент не известно, сумеет ли он вообще найти работу. Кроме того, безработный спортсмен, похоже, находится в долгах, как в шелках, и активно продолжает «наживаться» на беременной жене. Банковские счета Дмитрия явно переживают не лучшие времена, если он эксплуатирует «интересное» положение Анастасии Костенко для получения лёгких денег. В этот раз Тарасов использовал определение пола его будущего ребёнка в качестве повода, чтобы прорекламировать праздничное агентство, организовавшее соответствующее мероприятие.

На празднестве футболист выглядел не очень довольным, хотя будущий отец должен буквально светиться от счастья в подобные моменты. Видимо, вечеринку Дмитрий воспринял, как очередной повод заработать и вдобавок получить массу подарков от приглашённых гостей, «убив» тем самым сразу двух зайцев.

Футболист вряд ли входит в число тех, согласен с поговоркой о том, что счастье любит тишину, если уже в который раз выставляет напоказ свою беременную жену, рекламируя то маникюрные салоны, то компании по организации праздников. У самой Костенко, очевидно, попросту нет выбора, кроме как соглашаться на такие подработки, ведь семейный бюджет целиком и полностью лежит на плечах некогда успешного спортсмена, который, возможно, уже никогда не вернется в мир большого футбола.