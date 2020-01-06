Подсиживает Володину на «Давай поженимся!» или зачем Сябитова увлеклась гаданием

Сегодня, 19:00

Главная сваха страны не скрывает любовь к предсказаниям.

Роза Сябитова поделилась с подписчиками Instagram новым пристрастием. Сваха увлеклась кофейным гаданием, хоть и признала его греховность. Похоже, Сябитова подсиживает Василису Володину, астролога телешоу «Давай поженимся», чтобы занять ее место. Ведь ранее Роза не говорила о своей любви к предсказаниям и ясновидению, но внезапно слабость к ним проснулась. Ранее, по информации СМИ, стало известно, что мама Наташи Королевой Людмила Порывай подсидела главную сваху страны на проекте, поэтому Розе и необходимо искать новую работу. А в то время, пока Володина переживает не лучшие эмоциональные времена будто бы из-за неверности супруга, заметить ее создателям шоу на более активную и бодрую ведущую не составит особого труда. Это и может быть причиной внезапного осваивания гаданий, ведь работа на Первом канале является престижной и лишиться ее Розе, наверняка, не хочется.

Уже несколько недель ходят слухи, что в «Давай поженимся» приближается реформа, которая осуществится в начале 2020 года. Состав ведущих и формат шоу может потерпеть изменения. Исходя из догадок и предположений фанатов, создатели программы могут уволить именно Сябитову из-за профнепригодности.