«Продала» дочь или почему на самом деле Шишкова не хочет ссорится с Симоной?

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Недавний инцидент с пальцем «пролил свет» на взаимоотношения женщин.

Нашумевшее происшествие, когда 5-летняя Алиса Юнусова взяла в рот палец Симоны, вынудил отреагировать и мать ребенка Алену Шишкову. Девушка выразила недовольство инцидентом, но при этом крайне осторожничала в высказываниях. Характер ее отношений с мамой Тимати до сих пор остается загадкой. Если детально разобрать сообщение модели и сопоставить с фактами из ее жизни, то созревает очевидное предположение: Алена «продала» дочь Симоне.

Сам по себе палец во рту мог бы стать невинным происшествием из жизни семьи, но 60-летняя женщина не только выложила его на всеобщее обозрение, но и демонстративно восстановила соответствующий пост после удаления. В ответ Алена написала свое объяснение ситуации в Instagram. После небольшого вступления модель сразу же ринулась доказывать факт проживания дочери с ней. После чего заговорила о своей финансовой независимости.

Очевидно, что Шишкова с самого старта сделала акцент именно на этих вопросах не спроста. В Сети считают, и не без оснований, что Алиса живет у бабушки, поскольку слишком много времени они проводят вместе. И Симона, и Алена сперва старались делать вид, что не замечают вопросов пользователей на эту тему, после чего модель принялась публиковать снимки с дочерью чаще обычного. Но это не помогло. Также сомнения вызывает источник доходов Шишковой, редкие фотосессии и реклама в соцсети не могут обеспечить человеку такую роскошную жизнь. Ответом на эту загадку вполне может являться следующая фраза Алены. Девушка намекнула, что ей не по нраву выходка бабушки Алисы, однако никаких мер в связи с этим принято не будет. Учитывая, что подобное, скорее всего, происходит уже давно, становится ясно: Шишкова явно не хочет ссориться с Симоной. И здесь как раз «всплывает» история с благами – модель вполне может банально финансово зависеть от семьи Юнусовых.

Таким образом, отношения Шишковой и Симоны могли развиваться в следующем ключе: сперва Алена отдавала дочь матери своего бойфренда из уважения и чувства причастности к семье, следом, после расставания, характер взаимоотношений плавно перешел на иной уровень – денежный. В противном случае, сложно объяснить настолько лояльное и даже жертвенное поведение модели по отношению к маме своего бывшего.