Паричок снял – фанатов потерял. Киркоров насмешил Сеть «лысой» головой

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На Мальдивах Филипп показался «во всей красе».

52-летний Филипп Киркоров впервые за много месяцев позволил себе отдохнуть и сделал он это по-королевски. Певец полетел на Мальдивы, где смог не только насладиться роскошным отпуском, но и перевести дух от привычного грима, ярких костюмов с перьями и … парика.

Филипп Киркоров хоть и оправился в небольшой отпуск на жаркие Мальдивы, но при этом не забыл о своих поклонниках, которые наблюдают за жизнью российского поп-короля через его страничку в социальной сети Instagram. Певец регулярно постит в микроблог свежие кадры, которые потом комментирует многомиллионная аудитория. Так, недавно Филипп показал, как купается в водах Индийского океана, однако кадр оценили не все поклонники Киркорова.

Певец насмешил Сеть практически «лысой» головой, ведь своей фирменной шевелюры Филиппа вообще трудно узнать. Паричок снял – фанатов потерял, ведь некоторые фолловеры были крайне недовольны увиденным и даже сравнили поп-короля с «толстым соседом». Сам Киркоров предпочитает не отвечать на колкие комментарии и просто наслаждается отдыхом без грима, парика, страз и перьев.