Уколы красоты не помогут: Джанабаева стареет на глазах из-за измен Меладзе?

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Стресс из-за «романа» Валерия и Герцег мог «добить» Альбину.

Альбина Джанабаева вместе с мужем Валерием Меладзе отправилась в долгожданный новогодний отпуск, однако не в теплые края, как рассчитывала, а в Лапландию – царство льда и снега. Видно, что поездка в холодную страну не далась певице легко. Альбина выглядит уставшей, измученной и, кажется, стареет прямо на глазах. Может причина в сильном стрессе? По сети с недавнего времени начали ходить слухи о том, что Валерий «отбил» любовницу своего брата Эрику Герцег. Вероятно, Альбина узнала об этом, но в еще больший шок ее ввергло то, что певец тратит все свои средства не на законную жену, а на молоденькую «фаворитку». Видимо, именно из-за этого пара и не поехала отдыхать на райские острова.

Роман между Герцег и Меладзе закрутился совсем недавно. В ноябре молодая певица пришла на концерт к Валерию, где встретилась с ним лично. Видимо, девушка произвела на немолодого певца неизгладимое впечатление, до такой степени, что он даже решился «отбить» ее у родного брата.

Вероятно, Валерий так очарован молодой избранницей, что совсем «забил» на жену и тратит все деньги на новую подругу. Ну а стресс из-за «романа» мужа и певицы мог «добить» Альбину, приведя ее внешность в полный упадок. Теперь даже уколы красоты не помогут!