Готовится к пенсии... Васильев показал, как «выпрашивает» скидки

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«Модный приговор» мало платит?

Принято считать, что все ведущие на Первом канале получают хорошие гонорары за свою работу. Конечно, такое впечатление создается тогда, когда звезды показывают свои жилища. Однако, видимо, что не все ведущие получают одинаково хорошо. Александр Васильев уже много лет является «главным» на «Модном приговоре». За эти годы ведущий собрал огромную коллекцию старинных вещей, а также развил свой музей одежды. Однако, в данный момент почти все экспонаты достаются Васильеву даром, в подарок от знаменитостей. Но время идет, и в скором времени Александру придется уйти на пенсию, к которой, видимо, он уже начал готовиться.

Васильев не собирается бросать свой мужей и коллекционирование, но после ухода с «Модного приговора» ему придется нелегко. Хотя многие и полагают, что Александр собрал уже огромную сумму на старость, но, видимо, это не совсем так. Конечно, Васильев скопил немало средств, но в данный момент большую часть и х он потратил на приобретение жилья в Турции. Роскошный дом с бассейном обошелся Александру в круглую сумму. Видимо, из-за таких дорогостоящих покупок, бюджет Васильева изрядно потрепался, и теперь, кажется, он начал готовится к «бедной» пенсии.

Александр рассказал своим фанатам, как необходимо покупать вещи дешевле, а вернее он продемонстрировал как «выпрашивает» скидки. Довольно странно видеть такой лайф-хак от Васильева, который не является бедным человеком. Возможно, Александр начал задумываться о «выпрашивании» скидок тогда, когда дело приблизилось к пенсии. Вероятно, Васильев понимает, что в скором времени он может покинуть Первый, и тогда ему придется перебиваться на «копейки».