Страшно быть одной… Елена Корикова пошла на пластику ради молодого Глинникова?

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Помолодевшая актриса в объятиях «холостяка» похвасталась новой внешностью.

Звезда сериала «Бедная Настя» за свою жизнь разбила не мало мужских сердец. Елене Кориковой приписывали много романов, однако в последние годы она терпела неудачи в любви. Пока работа не свела актрису с Ильей Глинниковым на одной сцене. Артисты играют влюбленных в спектакле «Идеальный свидетель». Видимо, как это часто бывает, чувства их героев стали реальными. Илья и Елена много времени проводят вместе, неразлучны на гастролях и судя по их общению и объятиям - очень близки.

Накануне Елена Корикова опубликовала в Instagram видеообращение с поздравлениями. Заметно, что лицо актрисы посвежело, она выглядит неотразимо и гораздо моложе своих 47 лет. Неужели Корикова пошла на пластику ради молодого Глинникова? Такое вполне возможно, ведь звезду уличили в операции вскоре после начала работы с Ильей. В этом уверены фанаты, которые заметили первые изменения во внешности «бедной Насти» в начале зимы. Елена старше Ильи на 12 лет и такую разницу в возрасте невозможно скрыть косметикой и уходом. Поэтому ей пришлось пойти на более радикальные шаги ради внешней идиллии и внимания молодого поклонника.

Раньше Елена выступала категорически против пластических операций. Корикова - глубоко верующий человек и уверена, что нужно жить с теми чертами, которые природа подарила при рождении. Но одной быть страшно и звезда перестала «разбрасываться» мужчинами. Ради сердца Глинникова она, видимо, поступилась своими принципами. Зато теперь Илья не может оторваться от Кориковой и не сводит с неё глаз. Это чувствуется не только на сцене, но и в реальной жизни.