Дедушке пора на покой - Окружение Якубовича опасается скорой кончины ведущего?

Сегодня, 19:00

Знаменитому ведущему уже 74 года, потому волнения вполне оправданы.

Леонид Якубович по праву является главным ветераном отечественного телевидения. На Первом канале он отработал уже более 30 лет, потому не удивительно, что знаменитого телевизионного «усача» пытаются окружить всей заботой, которой только можно. В публикации, появившейся в социальных сетях, показано, как с рабочей поездкой Якубович оказался в Якутске и принял там участие в фестивале местных деликатесов. Простейшие действия Леонида Яковлевича вызвали необычайный восторг публики. Эмоции у собравшихся настолько зашкаливают, что создается впечатление, будто их предварительно попросили вести себя так восхищенно, когда на сцене находится Якубович.

Подобная ситуация неудивительно, ведущему уже 74 года и хоть он и кажется внешне «живчиком», семейство вынуждено путешествовать вместе с ним, что называется, «на всякий случай». Да и не стоит исключать того, что родня в курсе определенных проблем с его здоровьем, о которых они не говорят публично. Вот и выходит, что на каждом подобном публичном появлении Якубовича родственники договариваются с организацией, чтоб Леонидом Яковлевичем восхищались. И те, и другие участники этого «заговора» понимают, что дедушке пора на покой и лишний раз его тревожить не хотят.

Несмотря на возраст, родня не отговаривает Якубовича от участия в подобных публичных мероприятиях. Они прекрасно знают, что для ведущего «Поля чудес» это неотъемлемая часть жизни, потому позволяют ему делать это все. Вместо этого, теперь любой организатор, в том числе и Первый канал, должны учитывать мнение родственников, которые хотят, чтоб главу их семейства ничего не волновало и он на подобных «утренниках» не работал, а именно развлекался.