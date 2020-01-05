Корень зла - халатность Тимати? Пашу намекнул на крах Black Star

Вчера, 23:00

Гендиректор лейбла неоднозначно прокомментировал видео рэпера.

Тимати сделал сюрприз Анастасии Решетовой — рэпер подарил своей возлюбленной фейерверк. Красочное видео Тимати выложил в Instagram с лаконичной подписью «Ч-четкость». Но Пашу, близкий друг и правая рука рэпера, намекнул на крах Black Star, оставив комментарий «Бро, везде б так». Похоже, корень зла в лейбле — халатность Тимати, раз даже гендиректор как бы невзначай бросил «камень в огород». По слухам, Black Star переживает не лучшие времена из-за проблем, к тому же, лейбл покинуло несколько весомых артистов, только в 2019 году «сбежали» Егор Крид, L’One, Скруджи, что несомненно отразилось на делах компании. Скандалы из-за ухода музыкантов происходили на глазах общественности и обрастали слухами.

Похоже, что Тимати надоело посвящать все время работе, измучивая себя новыми проектами, пока все разбегаются с Black Star, вот он и посвятить себя семье. Тем более, что в конце прошлого года Решетова родила рэперу наследника. Сейчас и Тимати, и Анастасия стали чаще выкладывать совместные снимки и видео. Похоже, возлюбленные действительно приняли решение заострить внимание не на работе и карьере, а на семье и малыше Ратмиру.